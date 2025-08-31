চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের সংঘর্ষের পর হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আগামীকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত এ ধারা বলবৎ থাকবে।

উপজেলা প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হাটহাজারী উপজেলাধীন ফতেপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট বাজারের পূর্ব দিক থেকে রেলগেট পর্যন্ত উভয় পাশে ১৪৪ ধারা কার্যকর থাকবে। এ সময় ওই এলাকায় সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ, গণজমায়েত কিংবা অস্ত্র পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাঁচজনের বেশি ব্যক্তি একসঙ্গে চলাফেরা করতে পারবেন না।

ইউএনও মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন বলেন, “শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”

এর আগে শনিবার রাত সোয়া ১২টা থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফসহ অন্তত ১৮০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। অন্যদিকে স্থানীয়দের দাবি, তাঁদের পক্ষেরও অন্তত ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।

সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে ভাড়া বাসার এক দারোয়ান এক ছাত্রীকে মারধর করার ঘটনায়।

