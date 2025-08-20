দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দি, নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ইমরান খানের আহ্বান: আশাহত না হওয়ার তাগিদ

পাকিস্তানের কারারুদ্ধ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আশাবাদী বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “ন্যায়বিচারের সূর্য অবশ্যই উদিত হবে।” গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমরান খান টানা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই কারাগারে বন্দি আছেন। মঙ্গলবার তাকে আইনজীবী আলী বুখারির সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে তার তিন বোন—আলিমা খান, উজমা খান ও নওরীন নিয়াজি—কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পাননি।
এর প্রতিবাদে ইমরানের তিন বোন ও পিটিআই সমর্থকেরা কারাগারের বাইরে একটি রেস্তোরাঁয় রাতভর অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ছয়জন কর্মীকে আটক করে। একইসঙ্গে ইমরানের বোনদের আশ্বাস দেওয়া হয়, বুধবার তাদের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হবে।
কারাগার থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আইনজীবী আলী বুখারি জানান, নির্জন কারাবাসের মধ্যেও ইমরান খান তার লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তিনি আরও বলেন, ছয়জনের নাম অনুমতির জন্য জমা দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত কেবল তাকেই সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়।
বুখারি অভিযোগ করেন, ইমরান খানকে সংবাদপত্র পড়া ও টেলিভিশন দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি, এমনকি তার স্ত্রীর সাথেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তবুও ইমরান খান সাক্ষাতে দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে সাহস না হারানোর আহ্বান জানান এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় বলেন, “ন্যায়বিচারের সূর্য উদিত হবেই।”
এদিকে, ইমরানের বোন আলিমা খান সাংবাদিকদের জানান, তার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, যদিও তিনি জামিন নেননি। তিনি বলেন, “আমাদের ভাই কারাগারে; চাইলে আমাদেরও গ্রেপ্তার করুন।”