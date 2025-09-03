১ মিনিট দেরি করায় জরিমানা সাড়ে ৩২ লাখ টাকা!

ইংলিশ লিগ কাপে গত সপ্তাহে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক এক জয় পেয়েছে চতুর্থ স্তরের ক্লাব গ্রিমসবি টাউন। তবে ম্যাচে এক অনাকাঙিাক্ষত ঘটনার কারণে এখন সমালোচনার মুখে পড়েছে তারা। ম্যাচে অননুমোদিত এক খেলোয়াড় মাঠে নামানোর কারণে ক্লাবটিকে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছে ইংলিশ ফুটবল লিগ (ইএফএল)। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৩২ লাখ ৫৪ হাজার টাকার বেশি
৯০ মিনিট শেষে ২-২ সমতায় থাকা ম্যাচে টাইব্রেকারে ইংলিশ জায়ান্ট ইউনাইটেডকে ১২-১১ গোলে হারায় গ্রিমসবি। পরে জানা যায়, ব্রাডফোর্ড সিটি থেকে ধারে আসা মিডফিল্ডার ক্লার্ক ওডোরকে নির্ধারিত সময়ের পর নিবন্ধন করায় তিনি সেদিন মাঠে নামার যোগ্য ছিলেন না।
আগের দিন ব্রাডফোর্ড সিটি থেকে ধারে যোগ দেওয়া ওডোরকে নিবন্ধন করাতে ১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড দেরি করে ফেলে গ্রিমসবি। নির্ধারিত সময় দুপুর ১২টা হলেও তাকে রেজিস্ট্রেশন করানো হয় ১২টা ১ বেজে যাওয়ার পর।
গ্রিমসবির এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের বিষয়টি তারা নিজেরাই ইএফএলকে জানায়। এরপর ইএফএলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লাবটিকে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়। যার মধ্যে এখনই ক্লাবকে ১০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে। বাকি ১০ হাজার দিতে হবে মৌসুমের শেষে।
ইএফএল এক বিবৃতিতে জানায়, ‘তাদের এই বিধি লঙ্ঘন ইচ্ছাকৃত নয় এবং প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।
এর আগেও লিভারপুল, অ্যাক্রিংটন স্ট্যানলি এবং সান্ডারল্যান্ড অননুমোদিত খেলোয়াড় খেলিয়ে জয়ের পর জরিমানার মুখে পড়েছিল।
ইএফএল আরো জানায়, ‘বোর্ডের সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী নজির অনুসরণে গৃহীত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সব তথ্য ও আগের সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের ৭৩তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ওডোর। শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকারে তার শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। যদিও ১২-১১ গোলের জয়ে শেষ হাসি হেসেছে গ্রিমসবি।
নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে এক বিবৃতিতে গ্রিমসবি জানায়, ‘নিবন্ধনটি সময়সীমা পার হওয়ার এক মিনিট পর জমা দেওয়া হয়। ক্লাবের কম্পিউটার সমস্যার কারণে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েনি।’
বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, ‘আমরা এই জরিমানা মেনে নিচ্ছি এবং প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে চলার গুরুত্বকে পুরোপুরি স্বীকার করছি। এটি ইচ্ছাকৃত ভুল ছিল না। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্বচ্ছতা ধরে রাখতে তা ইএফএলকে জানিয়েছি। এই ঘটনার পর আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছি এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল যাতে আর না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের সহযোগিতা এবং সদিচ্ছা মূল্যায়ন করায় ইএফএল বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাই।’