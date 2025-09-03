৫ ঘণ্টা বিলম্ব বাংলাদেশ ফুটবল দলের নেপালগামী ফ্লাইট

পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দলের ফ্লাইট। ঢাকা থেকে কাঠমান্ডুগামী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ছিল দুপুর দেড়টায়। বাংলাদেশ ফুটবল দল ইমিগ্রেশন শেষ করে ফ্লাইটের অপেক্ষায় ছিল। তখন বিমান বাংলাদেশ থেকে জানানো হয় ফ্লাইট বিলম্ব হয়ে সন্ধ্যা ৭টায় নির্ধারিত হয়েছে। নতুন ফ্লাইটসূচির বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছে বাফুফে।

ফ্লাইট বিলম্ব হওয়ায় এখন বিমানবন্দরেই আরও পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে ফুটবল দলকে। এই বিড়ম্বনার ফলে আজ বাংলাদেশ দলের নেপালে অনুশীলন করার আর কোনো সুযোগ নেই। এমনকি হোটেলেও রিকভারি সেশন করার সময় সেই অর্থে থাকবে না। ৬ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে প্রথম ম্যাচ খেলবেন জামালরা। পরবর্তী ম্যাচ ৯ সেপ্টেম্বর।

