ভিনিসিউসের জোড়া পেনাল্টি, শীর্ষে রেয়াল মাদ্রিদ

শিরোপা দৌড়ে আরেকটি দৃঢ় বার্তা দিল রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে দাপুটে পারফরম্যান্সে তারা স্পষ্ট করে দিল—তারকা না থাকলেও শক্তি কমে না।
কিলিয়ান এমবাপ্পে অনুপস্থিত থাকলেও আক্রমণভাগে তার অভাব টের পাওয়া যায়নি। ভিনিসিউস জুনিয়রের জোড়া পেনাল্টি, গন্সালো গার্সিয়ার নিখুঁত ফিনিশিং এবং ফেদেরিকো ভালভের্দের দূরপাল্লার শটে রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার রাতে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে এই জয়ে লা লিগার শীর্ষে উঠে এসেছে কার্লো আনচেলোত্তির দল।
২৬ ম্যাচ শেষে রিয়ালের সংগ্রহ ৬০ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।
ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের দারুণ ক্রস থেকে বলের দিক সূক্ষ্মভাবে বদলে জালে পাঠান গার্সিয়া। গোলরক্ষক ঝাঁপিয়েও নাগাল পাননি।২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান মিকেল ওইয়ারসাবাল। ডি-বক্সে ডিন হাউসেনের ফাউলে স্পট কিক পায় সোসিয়েদাদ। তবে চার মিনিট পরই পাল্টা পেনাল্টি থেকে রিয়ালকে আবার এগিয়ে দেন ভিনিসিউস।
৩১ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান ভালভের্দে। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবার পেনাল্টি পায় রিয়াল, এবং ৪৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান ৪-১ করেন ভিনিসিউস।
৬০ মিনিটে মাঠে নামেন অধিনায়ক দানি কারভাহাল। এরপর সোসিয়েদাদ আক্রমণে কিছুটা সক্রিয় হলেও গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া দুর্দান্ত দুটি সেভ করে দলকে স্বস্তি দেন।
৭০ মিনিটে গার্সিয়া দ্বিতীয় গোলের খুব কাছে গিয়েও গোললাইন থেকে প্রতিহত হন। ৮৪ মিনিটে সোসিয়েদাদের একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়। শেষদিকে আরদা গুলারের ফ্রি-কিক থেকে হেডে বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে হ্যাটট্রিক থেকে বঞ্চিত হন ভিনিসিউস।
সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসী জয়ে শিরোপা লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল রিয়াল মাদ্রিদ।