বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ সোমবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম–বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা

ইউরো – ১৪১ টাকা ৩০ পয়সা

ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬২ টাকা ৮০ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৪ টাকা ৪০ পয়সা

জাপানি ইয়েন – ৭৬ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৮৮ টাকা ৩৬ পয়সা

সুইডিশ ক্রোনা – ১২ টাকা ৯৭ পয়সা

সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৫ টাকা ২৬ পয়সা

চীনা ইউয়ান রেনমিনবি – ১৭ টাকা ৭৪ পয়সা

ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা

শ্রীলঙ্কান রুপি – ২ টাকা ৫৬ পয়সা

(সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক)

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩০ টাকা ৫১ পয়সা

সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৭০ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৩৯৭ টাকা ৮০ পয়সা

ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ৪৬ পয়সা

(সূত্র: গুগল)

যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।

