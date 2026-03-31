বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ সোমবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রার নাম–বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা
ইউরো – ১৪১ টাকা ৩০ পয়সা
ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬২ টাকা ৮০ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৪ টাকা ৪০ পয়সা
জাপানি ইয়েন – ৭৬ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৮৮ টাকা ৩৬ পয়সা
সুইডিশ ক্রোনা – ১২ টাকা ৯৭ পয়সা
সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৫ টাকা ২৬ পয়সা
চীনা ইউয়ান রেনমিনবি – ১৭ টাকা ৭৪ পয়সা
ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা
শ্রীলঙ্কান রুপি – ২ টাকা ৫৬ পয়সা
(সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক)
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩০ টাকা ৫১ পয়সা
সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৭০ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৩৯৭ টাকা ৮০ পয়সা
ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ৪৬ পয়সা
(সূত্র: গুগল)
যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।