বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ রবিবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা
মালয়েশিয়ান রিংগিত – ৩০ টাকা ২২ পয়সা
সৌদির রিয়াল – ৩২ টাকা ৮৯ পয়সা
মার্কিন ডলার – ১২৩ টাকা ১৬ পয়সা
ইউরোপীয় ইউরো – ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা
ইতালিয়ান ইউরো – ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা
ব্রিটেনের পাউন্ড – ১৬৬ টাকা ১৪ পয়সা
সিঙ্গাপুরের ডলার – ৯৫ টাকা ৭৮ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৪ পয়সা
নিউজিল্যান্ডের ডলার – ৭২ টাকা ২২ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৮৭ টাকা ৮০ পয়সা
ইউ এ ই দিরহাম – ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা
ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা
বাহরাইনি দিনার – ৩২৭ টাকা ৮৫ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৯৪ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৪০২ টাকা ১১ পয়সা
সুইজারল্যান্ডের ফ্রেঞ্চ – ১৪৯ টাকা ২৫ পয়সা
দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ড – ৭ টাকা ৪৬ পয়সা
ইন্ডিয়ান রুপি – ১ টাকা ২৪ পয়সা
সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।