বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

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বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ রবিবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা

মালয়েশিয়ান রিংগিত – ৩০ টাকা ২২ পয়সা

সৌদির রিয়াল – ৩২ টাকা ৮৯ পয়সা

মার্কিন ডলার – ১২৩ টাকা ১৬ পয়সা

ইউরোপীয় ইউরো – ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা

ইতালিয়ান ইউরো – ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা

ব্রিটেনের পাউন্ড – ১৬৬ টাকা ১৪ পয়সা

সিঙ্গাপুরের ডলার – ৯৫ টাকা ৭৮ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৪ পয়সা

নিউজিল্যান্ডের ডলার – ৭২ টাকা ২২ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৮৭ টাকা ৮০ পয়সা

ইউ এ ই দিরহাম – ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা

ওমানি রিয়াল – ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা

বাহরাইনি দিনার – ৩২৭ টাকা ৮৫ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৯৪ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৪০২ টাকা ১১ পয়সা

সুইজারল্যান্ডের ফ্রেঞ্চ – ১৪৯ টাকা ২৫ পয়সা

দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ড – ৭ টাকা ৪৬ পয়সা

ইন্ডিয়ান রুপি – ১ টাকা ২৪ পয়সা

সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।

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