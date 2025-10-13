ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে যেভাবে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জেলার শৈলকুপায় সাপের কামড়ে হৃদয় হোসেন (১৮) নামে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) দিবাগত রাতে শৈলকুপা উপজেলার আউশিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত হৃদয় হোসেন ওই গ্রাামের মিল্টন বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
পুলিশ ও মৃতের স্বজনরা জানায়, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন কলেজ ছাত্র হৃদয় হোসেন। রাতের কোনো এক সময় বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। টের পেয়ে রাতেই পরিবারের লোকজন তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।
শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদ আল মামুন বাসসকে বলেন, রাতে ওই ছাত্রকে হাসপাতালে আনার পর এন্টিভেনম দেওয়া হয়েছিলো। এন্টিভেনম দেয়ার পরও সুস্থ না হওয়ায় রাতেই তাকে আমরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠাই।
শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, সাপের কামড়ে কলেজ শিক্ষার্থী হৃদয় হোসেনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। চিকিৎসকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। মৃতের স্বজনরা হৃদয়ের মরদেহ নিয়ে গেছেন।
সূত্র- বাসস।