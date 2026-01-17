গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটই হবে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের শক্তি : পার্বত্য উপদেষ্টা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে অনুষ্ঠিত গণভোটে সর্বস্তরের ভোটারদের ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। তিনি বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটই হবে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের শক্তি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে আজ শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাঙ্গামাটিতে এক সুধী সমাবেশে তিনি এ আহ্বান জানান।
গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক মতবিনিময় সভাটি রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মনিরুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কৃষিবিদ কাজল তালুকদার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব তৌফিক ইমাম, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আব্দুর রকিব, সিভিল সার্জন ডা. নুয়েন খীসা, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব সভাপতি আনোয়ার আল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, সরকার ও উপদেষ্টারা সারা দেশে নির্বাচন ও গণভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথ আরও সুগম হবে। রাষ্ট্র বিনির্মাণে এটি আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।
তিনি বলেন, আমরা চাই ইতিবাচক পরিবর্তন। তাই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলার পক্ষে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
মতবিনিময় সভা শেষে জেলা প্রশাসন প্রাঙ্গণ থেকে গণভোট ২০২৬, সংসদ নির্বাচন, ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’ স্লোগানে ভোটের গাড়ি ক্যারাভানের মাধ্যমে গণভোট প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।