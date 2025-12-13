হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে প্রতিদিন কতক্ষণ হাঁটা প্রয়োজন?

আজকাল জীবনধারার পরিবর্তনের কারণে স্থূলতা, ব্লাড সুগার, খারাপ কোলেস্টেরলসহ নানা রোগ ক্রমশ বাড়ছে। দীর্ঘ সময় বসে থাকা, শরীরচর্চা না করা ও অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। এমনকি কম বয়সিরাও হার্ট অ্যাটাকের কবলে পড়ছে।
তবে হার্ট সুস্থ রাখা খুব কঠিন নয়।
চিকিৎসকেরা বলেন, দিনে মাত্র ১০–১৫ মিনিট একটানা হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সারাদিন বসে থাকলেও দিনে একবার ১০–১৫ মিনিট বিরামহীন হাঁটলে হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। অন্যদিকে দিনে বারবার ১–২ মিনিট করে ছোট ছোট হাঁটা তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর।
নিরবচ্ছিন্ন ১০–১৫ মিনিট হাঁটার ফলে রক্তসঞ্চালন ভালো থাকে, ধমনী শক্ত হয়, রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমে, এবং ব্লাড প্রেশার, সুগার ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে।
এ ছাড়া হাঁটার মাধ্যমে মানসিক চাপও কমে, মন শান্ত থাকে, যা হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
বিশেষ করে যারা ব্যায়াম করতে পারেন না, কম্পিউটারে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, প্রবীণ ব্যক্তি বা অতিরিক্ত ওজন/উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এই ছোট সময়ের হাঁটাও খুব কার্যকর।
কীভাবে শুরু করবেন:
দিনের সুবিধাজনক যে কোনো সময় ১০–১৫ মিনিট বিরতি ছাড়া হাঁটুন।
ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ২০–২৫ মিনিট করতে পারেন।