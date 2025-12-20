ওসমান হাদির নামে সন্তানের নাম রাখলেন ঢাবির সাবেক শিক্ষার্থী

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা শহীদ ওসমান হাদির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে তার নামে সন্তানের নাম রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক তাওসিফুল ইসলাম।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তাওসিফুল ইসলাম বিষয়টি জানান। পোস্টে তার সন্তানের ছবি যুক্ত করেন তিনি।
পোস্টে তাওসিফুল ইসলাম লিখেন, ‘আজ আমাদের ১ম বিবাহবার্ষিকী। সেলিব্রেট করার সুযোগ নেই। কারণ, একটু আগে হাদি ভাইকে বিদায় জানালাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন। সবার চোখে পানি। অনন্ত মহাকাশে কি শান্তির যাত্রা!’

তিনি বলেন, ‘হাদী ভাইয়ের সঙ্গে আমার সর্বশেষ কথা হয় ৫ ডিসেম্বর। গুলি লাগার ১ সপ্তাহ আগে। ভাইকে আমার ছেলের জন্য পছন্দের সাহাবীর নাম সাজেস্ট করতে বলেছিলাম। ভাই ম্যাসেজ রিপ্লে দিলেন, ‘কিন্তু পছন্দের সাহাবিদের নাম তো অনেক কমন ভাই।’’
তিনি আরও বলেন, ‘আজ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার ছেলের নাম রাখলাম ‘‘মাহতিম ওসমান হাদি’’। দোয়া করি যেন হাদি ভাইয়ের মতো দেশপ্রেমিক হয় এবং সত্যের পথে অবিচল থাকে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’

উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হন শরীফ ওসমান বিন হাদি। তিনি ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক এবং ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

