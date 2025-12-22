মিষ্টি কমলালেবু কিভাবে চিনবেন

শীতকালের জনপ্রিয় একটি ফল কমলালেবু। বাজার ইতিমধ্যেই ছেয়ে গেছে কমলালেবুতে। কোনোটা ছোট তো কোনোটার সাইজ হাতের তালুর থেকেও বড়। কিন্তু তাই বলে সব লেবুই কি মিষ্টি? অনেক সময়ই মিষ্টি কমলালেবু কিনতে গিয়ে টক পেয়েছেন।
কেনার আগে কমলালেবু মিষ্টি কি না, কিভাবে বুঝবেন, তা জানাতেই আজকের প্রতিবেদন। চলুন জেনে নেওয়া যাক—
রসালো ও মিষ্টি কমলালেবু খুঁজে বের করা খুব একটা সহজ নয়। কেনার সময়ে যাচাই করে দেখা না নিলে টক পেয়ে ঠকতে পারেন। ফলে বাজার করার আগে সাবধান।
কমলালেবু টক পড়বে, না মিষ্টি, তা কপাল ঠুকে খেতে হয় প্রায়শই। কিন্তু বাজার থেকে কেনার আগে এই কমলালেবু মিষ্টি কি না, বুঝে নেওয়ার কিছু কৌশল রয়েছে।
উজ্জ্বল কমলা রং দেখেই ব্যাগে পুরে নিচ্ছেন কমলালেবু? অনেক সময়ে রঙে মজে ঠকে যেতে পারেন। টক হতে পারে সে কমলাটি।
যদিও কমলার গায়ের রং দেখেই বোঝা যায় তার স্বাদ কেমন হবে।
কোনো বাজারে কমলালেবুর রং হালকা হয় তো কোথাও আবার গাঢ়। যদি কোনো কমলালেবুর গায়ের রং লেবুর চারপাশে একইরকম থাকে, তবে তা স্বাদে মিষ্টি হবে। তেমনটা না হলে, কোথাও হালকা, কোথাও গাঢ় হলেই টক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
আবার কমলালেবুর খোসাতেও সুগন্ধ থাকে।
তাই যখনই কমলালেবু কিনবেন, ডাঁটির অংশ শুঁকে দেখুন একবার। টাটকা ও মিষ্টি গন্ধ ছাড়লে বুঝবেন কমলালেবু অবশ্যই মিষ্টি হবে।
যে কমলালেবুর খোসা পাতলা, সেটি মিষ্টি হবে। এগুলোর গা টিপে নরম বোঝা যাবে। লেবু টক হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে হাতে ঠিক উল্টো ঠেকবে। খোসার গন্ধও বেরোবে না।
কমলালেবুর আকৃতিও বলে দেয় সেটি মিষ্টি কি না। ওপরের দিক মোটা এবং নিচের দিক চ্যাপ্টা হলে সেই কমলালেবু মিষ্টি ও রসালো হতে বাধ্য।
কোনো কমলালেবু যদি বেশি ভারী হয়, তবে এতে রস থাকবেই, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই বাজার থেকে কমলালেবু কেনার আগে অবশ্যই কমলালেবুটি হাতে নিয়ে ভালো করে দেখুন।