পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় ১৪ তলা ভবনে আগুন

রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় একটি ১৪ তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ভোরে বাবুবাজারের হাজী টাওয়ার নামের ভবনের ছয়তলায় আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাদের ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে মোট ৯টি ইউনিট কাজ করে। এর মধ্যে সদরঘাট ফায়ার স্টেশন থেকে ২টি, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে ৫টি এবং সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশন থেকে ২টি ইউনিট অংশ নেয়।

দেড়ঘন্টা প্রচেষ্টার পর সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুনের সূত্রপাতের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

