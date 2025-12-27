মুন্সীগঞ্জে জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

মুন্সীগঞ্জের জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে জেলা পুলিশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার মুন্সীগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মুন্সীগঞ্জ জেলার জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে জেলা পুলিশের বিশেষ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম, পিপিএম।

সভার প্রথমে আগত মুন্সীগঞ্জ জেলার জুলাই যোদ্ধা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সাথে পুলিশ সুপার পরিচিতি ও কুশল বিনিময় করেন এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় পুলিশ সুপার মো: মেনহাজুল আলম জানান, আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে তার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনায় সভায় আগত জুলাই যোদ্ধারা আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, নিরাপত্তা জোরদারকরণ, স্বস্তিদায়ক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, মাদকের বিস্তার রোধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ কাজী হুমায়ন রশীদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মো. ফিরোজ কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. কামরান হোসেন ও অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুন্সীগঞ্জ থানাসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ।

