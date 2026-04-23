তিন দিনের মধ্যে বিদায় নিতে পারে তাপপ্রবাহ

দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহের তীব্রতা কিছুটা কমলেও এখনো ২১ জেলায় তা অব্যাহত রয়েছে। তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, শক্তিশালী বৃষ্টি বলয়ের প্রভাবে আগামী তিন দিনের মধ্যে এই তাপপ্রবাহ পুরোপুরি কেটে যেতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দেওয়া পূর্বাভাসে আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানান, যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা আগের দিন ছিল ৪০ ডিগ্রি। এতে গরমের তীব্রতা কিছুটা কমেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু এলাকায় দমকা হাওয়া, বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। অন্য এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে।
এদিকে ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, রাঙামাটি, বান্দরবান ও পটুয়াখালীসহ খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।
শনিবার থেকে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়বে। রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক এলাকায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকায় ঝড়ো হাওয়া, বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী এবং অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
রোববার ও সোমবার বৃষ্টির প্রবণতা আরও বিস্তৃত হতে পারে। দেশের অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কিছু স্থানে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ হতে পারে। এতে দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে এবং রাতের তাপমাত্রাও কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন সারাদেশেই বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে তাপপ্রবাহ পুরোপুরি দূর হয়ে স্বস্তি ফিরতে পারে জনজীবনে। তবে ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের কারণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।