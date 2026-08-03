রেকর্ড তাপমাত্রা, দাবদাহে পুড়ছে দক্ষিণ কোরিয়া

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তীব্র দাবদাহে পুড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সোমবারও এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকায় ঐতিহাসিক রেকর্ডও ভেঙে গেছে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহজনিত নানা রোগের প্রকোপও বাড়ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দেশটির বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি তাপজনিত সতর্কতা জারি আছে।

দেশটির দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় শহর দায়েজুতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৪২ সালের পর এটাই ওই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড। একই সাথে নিকটবর্তী এলাকা ইয়াংসানের তাপমাত্রা ৪২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, ১৯০৪ সালের পর এটাও এই এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড।

তীব্র দাবদাহের কারণে তাপজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্য মে থেকে এ পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

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