নির্বাচন বিলম্বিত হলে দেশ ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে: ডা. জাহিদ

পিআর পদ্ধতিসহ নানা কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত হলে দেশ ক্ষতির মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) প্রেসক্লাবে চিকিৎসক পরিষদের আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, যারা পিআর পদ্ধতির দাবি তুলে নির্বাচন বিলম্বিত করতে চাইছে, তারা প্রকারান্তরে স্বৈরাচারের পক্ষে কাজ করছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।
ডা. জাহিদ আরও বলেন, দেশে বিএনপির হাত ধরেই সংস্কারের সূচনা হয়েছিল। অথচ যারা আজ সংস্কারের বুলি আওড়াচ্ছে, তারাই অতীতে স্বৈরাচারের পুনর্বাসন করেছিল।