উন্মোচন হলো নির্বাচনী থিম সং

By / / 2 minutes of reading

নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে গেছে। আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর প্রাক্কালেই মাঠে নামছে বিএনপি। দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা, নতুন পরিকল্পনা ও নির্বাচনী বার্তা নিয়ে ভোটের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে শুরু করেছে দলটি। এই প্রচারণার সূচনা হচ্ছে সিলেট থেকেই, যেখানে অবস্থান করছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার পর থেকেই বিএনপির পক্ষ থেকে একের পর এক নতুন পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নির্বাচনী ইশতেহারের রূপরেখা প্রকাশ করা শুরু হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের মূল ভিত্তি হবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ‘১৯ দফা’ এবং বেগম খালেদা জিয়ার ‘ভিশন ২০৩০’।

রাজধানীর হোটেল লেকশোরে বিএনপির নির্বাচনী থিম সংয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ এবং বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ইসমাইল জবিউল্লাহ।
নির্বাচনী থিম সংয়ে বিএনপির বহুল ব্যবহৃত স্লোগান— ‘ভোট দিবো কিসে, ধানের শীষে’, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’—সহ একাধিক বার্তাকে সংগীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, “পরমাণুর কেন্দ্রে যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন থাকে এবং তাদের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়, তেমনি দৃঢ় বন্ধনের একটি রাষ্ট্রীয় দর্শনে আমরা বিশ্বাস করি। সেই দর্শন হচ্ছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, যার প্রতীক ধানের শীষ।”

তিনি বলেন, ধানের শীষ কেবল একটি নির্বাচনী প্রতীক নয়, এটি এখন গ্রাম বাংলার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তবে নানা বিধিনিষেধ ও নিয়মের কারণে পাড়া-মহল্লায় আগের মতো নির্বাচনী উৎসবের পরিবেশ আর নেই।

রিজভী আরও বলেন, “সবাইকে নিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের যে ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তা আবারও ফিরে আসবে।”

ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন, “ধানের শীষ প্রতীক শেখ হাসিনাও মুছে দিতে পারেননি, আর কেউ পারবে না। এই প্রতীক মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে আছে।”

