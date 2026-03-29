বিরোধী দলের নোটিশ : বিধি মেনে সংসদ পরিচালনার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার দেওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ নিয়ে আলোচনার বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধি ও দীর্ঘদিনের রেওয়াজ মেনেই অধিবেশন পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এতে কারও অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
রবিবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি সবাইকে সম্মান জানাতে চাই। বিরোধীদলীয় নেতা আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বিগত দিনে স্পিকার তাকে অনুরোধ করেছিলেন বিধি মোতাবেক নোটিশ দেওয়ার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আলোচনার সময় দেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন।
সরকারি দলের চিফ হুইপের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, আমাদের ট্রেডিশন অনুসারে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং ৭১ বিধির পরেই এ জাতীয় প্রস্তাব বা নোটিশ উত্থাপিত হয়। আপনি (ডেপুটি স্পিকার) সেই কথাটাই বিরোধীদলীয় নেতাকে বলেছেন। এখানে আমার মনে হয় না কারও অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।
ডেপুটি স্পিকারের এখতিয়ারের বিষয়টি উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ৭১ বিধিতে আপনি আজকে উত্থাপন করার সুযোগ দেবেন কি দেবেন না— সেটিও আপনার এখতিয়ার। তবে এটা সংসদ সদস্যদের একটি অধিকার।
তিনি বলেন, এরপরে যদি বিরোধীদলীয় নেতা তার নোটিশের প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, তবে তার বিপক্ষে হয়তো আমাদেরও দু-চার কথা বলার থাকতে পারে, যা আমরা পয়েন্ট অব অর্ডার ফর্মুলেট করেই বলব।
পরিশেষে ডেপুটি স্পিকারকে সংসদ পরিচালনায় বিধি অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আপনি বিধি মোতাবেক এগিয়ে যান। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি যেভাবে ‘অর্ডার অব দ্য ডে’ পরিচালনা করতে চাচ্ছেন, দয়া করে সেভাবেই যান, যাতে অন্য সদস্যদের অধিকারও রক্ষিত হয়।