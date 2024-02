পবিত্র শবে মেরাজ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণার দাবি

By

সত্য ও জীবনের উপলব্ধির জন্য অতি অপরিহার্য্য মৌলিক ‍বিষয় ও শবে মেরাজের তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, আনন্দ র‍্যালি ও সমাবেশে বক্তারা এই দাবি জানান।

আলোকময় ঈদে মেরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে বিশ্ব সুন্নী আন্দোলন।

ওয়ার্ল্ড সুন্নি মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ও ওয়াল্ড হিউম্যানিটি রেভুলুশনের প্রবর্তক আল্লামা ইমাম হায়াতের দিকনির্দেশনায় কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মহাসচিব আল্লামা শেখ রায়হান রাহবার। এতে বক্তব্য রাখেন আবু আবরার চিশতী, সুফী আহমদ মোরশেদ, আল্লামা জাকের আহসান, শেখ হানিফ, আওয়াল কাদেরী, মাইনুদ্দিন টিটু, কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, এডভোকেট শারমিন সুলতানা, ফারজানা ইয়াসমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহান মেরাজ শরীফ দয়াময় আল্লাহতালার সাথে আমাদের মহান প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের মোবারক প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘মহান মেরাজ শরীর প্রিয় নবীর নিকট স্বয়ং আল্লাহতালার মহিমাময় প্রত্যক্ষ প্রকাশ এবং প্রিয়নবীর মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির নিকট রহমত নয় পরোক্ষ প্রকাশ।’

তারা বলেন, ‘আল্লাহতালা তার অসীম ক্ষমতায় মহান প্রিয়নবীকে স্থান কালের ঊর্ধ্বে তাঁর পরম নৈকট্যে পৌঁছিয়ে তার পবিত্র মহা সত্তার নূর ও তাজাল্লিতে মিলিত করে সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য সত্যের আলো জীবনের কেন্দ এবং সর্বজ্ঞান, সর্বগুণ ও সর্ব কল্যাণের উৎস রূপে প্রকাশ করেছেন।’

সুন্নী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘মেরাজ শরীফ মহান প্রিয় নবীর সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের মাধ্যমে আল্লাহতালার স্বয়ং প্রকাশ যা সমগ্র সৃষ্টির জন্য অসীম রহমত ও দিশার উৎস, যে শোকরিয়া না হলে নাফরমানী হবে। তবে রমজান ও কোরবানীর ঈদের মত ঈদে আজম ও ঈদে মেরাজ হুকুমগত বিধিবদ্ধ নির্ধারিত পদ্ধতিগত ঈদ নয়, ঈমানী হৃদয়ের ঈদ-ঈমানী প্রাণের ঈদ-অসীম প্রেমের ঈদ, যার সাথে অন্য কোন আমলগত বিষয়ের তুলনা চলে না, যা অন্য সবকিছুর উৎস।’

সুন্নী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, স্রষ্টার গুন-জ্ঞান আলো রেসালাতের রহমতের ধারায় আলোকিত জীবন ও সকল মানুষের জন্য নিরাপত্তা অধিকার স্বাধীনতা মর্যাদা ভিত্তিক সর্ব কল্যাণময় সর্বজনীন মানবতার রাষ্ট্র ও অখন্ড মানবতার মুক্ত দুনিয়া খেলাফতে ইনসানিয়াত (authority of life and state and world humanity) গড়ে তোলার নির্দেশনা মহান মীরা শরীফ।

দুনিয়া ব্যাপি মিথ্যা ও অবিচারের ধারক নানাবিধ অপশক্তির গ্রাসে রুদ্ধ সত্য ও বিপন্ন জীবনের মুক্তি সাধনায় মহান ঈদে মেরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও আলিহী ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনার বাস্তবায়নে প্রাণাধিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সর্বজনীন মানবিক সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সুন্নী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সত্য মানবতায় বিশ্বাসী সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।