ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কখনো খেলেননি মেসি

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দীর্ঘ দুই দশকের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া প্রায় সব বড় দলের বিপক্ষে খেলেছেন লিওনেল মেসি। তবে একটি দলের বিপক্ষে কখনোই মাঠে নামা হয়নি তার। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

বুধবার আটলান্টায় বিশ্বকাপের শেষ চারে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচ দিয়েই প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন মেসি।

৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ক্যারিয়ারে ব্রাজিল, উরুগুয়ে, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলগুলোর বিপক্ষে খেলেছেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কখনো মাঠে নামার সুযোগ হয়নি।

সবচেয়ে কাছাকাছি সুযোগ এসেছিল ২০০৫ সালের নভেম্বরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত একটি প্রীতি ম্যাচে। তবে আন্তর্জাতিক অভিষেকে হাঙ্গেরির বিপক্ষে লাল কার্ড দেখায় সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি। ওই ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছিল ইংল্যান্ড।

এবারের বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ডকে নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানান মেসি।

তিনি বলেন, ‘ইংল্যান্ড দুর্দান্ত একটি দল, ফুটবল বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। তাদের বিপক্ষে এমন একটি বড় ম্যাচ খেলতে পারা অবশ্যই বিশেষ কিছু।’

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও (এএফএ) এই ম্যাচকে মেসির জন্য বিশেষ বলে উল্লেখ করেছে। তাদের ভাষায়, এটি এমন একটি লড়াই, যার অপেক্ষা যেন ভাগ্যই মেসির জন্য রেখে দিয়েছিল।

বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে বুধবারের এই লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল দুই ফুটবল শক্তি। সেই ম্যাচে মেসি প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছেন, যা ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

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