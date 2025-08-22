অমিত শাহের বিরুদ্ধে অভিষেকের হুঁশিয়ারি, ভারতজুড়ে তোলপাড়

ভারতের লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা ১৩০তম সাংবিধানিক সংশোধন বিল ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিলটির মাধ্যমে সংবিধানের কিছু মৌলিক ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয়েছে, যা নিয়ে বিরোধী দলগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করছে।

এর মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি বলেন, ‘এই বিল দেশের ফেডারেল কাঠামোর ওপর আঘাত। অমিত শাহ গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন’।

অভিষেকের এই বক্তব্য শুধু রাজ্য রাজনীতিতেই নয়, জাতীয় স্তরে আলোড়ন তুলেছে। দিল্লির প্রেস ক্লাবে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে সতর্ক করে দেন—‘বাংলার মানুষ এভাবে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না। অমিত শাহ চাইছেন সংবিধানের মূল চেতনাকে পাল্টে দিতে। এর বিরুদ্ধে আমরা সংসদে এবং রাস্তায়, দুই জায়গাতেই আন্দোলন চালাব’।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলের ‍সংসদ সদস্যরা সংসদে কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ একাধিক বিরোধী দলও সমর্থন জানিয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অভিষেক এবার স্পষ্টতই জাতীয় মঞ্চে বিরোধী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন। অমিত শাহের নাম সরাসরি টেনে আনা তার আক্রমণাত্মক অবস্থানকে আরও তীব্র করেছে।

