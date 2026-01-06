ট্রাম্পের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব মাচাদোর

By / / 3 minutes of reading

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো গত বছর প্রাপ্ত তার নোবেল শান্তি পুরস্কারটি ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। সোমবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভেনেজুয়েলার নাগরিকরা বিশ্বাস করেন এই পুরস্কারটি তাদের সবার এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্পকে এর অংশীদার করতে পারলে খুশি হবেন।

মাচাদো গত বছর যখন নোবেল পুরস্কারটি জেতেন, তখন ট্রাম্পও এটি পাওয়ার জন্য জোরালো চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে যখন নরওয়ের অসলোতে উপস্থিত হয়ে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন মাচাদো, তখন থেকেই তাদের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। বর্তমানে ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মুহূর্তে ট্রাম্পের এই অসন্তোষ মাচাদোর ক্ষমতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, মাচাদোর নোবেল গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটিকে ট্রাম্প ইতিবাচকভাবে নেননি। কর্মকর্তারা মনে করেন, মাচাদো যদি পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করে ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করতেন, তবে হয়তো আজ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট থাকতেন তিনি।

এদিকে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা আটক করার পর সামাজিকমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দেন নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ও ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ওই পোস্টে তিনি বলেন, মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা এখন ক্ষমতা নিতে প্রস্তুত। কিন্তু এর দুই ঘণ্টা পর এক সংবাদ সম্মেলনে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হয়- মাচাদো ভেনেজুয়েলার পরবর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলাকে চালানোর মতো সমর্থন ও সক্ষমতা মাচাদোর নেই। দেশটির সবাই তাকে সম্মান করেন না বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

মাদুরোকে আটক করার পর ভেনেজুয়েলার জনগণের উদ্দেশে দেওয়া এক চিঠিতে মাচাদো বলেন, জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে মাদুরোর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়াকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। চিঠিতে মাচাদো বলেন, নিকোলাস মাদুরো আজ থেকে আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন। ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ওপর সংঘটিত ভয়াবহ অপরাধের জন্য তাকে এখন জবাবদিহি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসতে মাদুরো বারবার অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ফলে মার্কিন সরকার আইন প্রয়োগের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

মাচাদোর ভাষ্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলায় এখন জনগণের শাসন ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। তিনি বলেন, দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং একটি নতুন ভেনেজুয়েলা গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে প্রবাসে থাকা নাগরিকদের আবারও দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। মাচাদো দাবি করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়াই প্রকৃত বিজয়ী ছিলেন এবং তিনিই ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট। তবে ওই নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে এবং বিতর্কের মধ্যেই চলতি বছরের শুরুতে মাদুরো পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন।
নির্বাচনের পর গঞ্জালেজ দেশ ছেড়ে স্পেনে চলে যান এবং বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছেন। তাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে মাচাদো বলেন, গঞ্জালেজকে অবিলম্বে সাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি স্তরের অফিসার ও সৈনিকদের তাকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মাচাদো বলেন, দেশের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারা প্রস্তুত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সজাগ, সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। মাচাদোর এই চিঠি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া বলেন, ভেনেজুয়েলার নাগরিকরা এক চূড়ান্ত সময় পার করছেন। তিনি দাবি করেন, মাতৃভূমিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সূত্র: রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ান

Must Read

Menu
Scroll to Top