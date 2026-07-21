যুক্তরাজ্যের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা বার্নহ্যামের

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যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী অক্টোবর মাস থেকে দেশটির আবাসিক বিদ্যুৎ বিলের ওপর আর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) দিতে হবে না। জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তার সরকারের এটি প্রথম পদক্ষেপ। খবর এএফপির।

এক বিবৃতিতে বার্নহ্যাম বলেন, ‘জ্বালানি বিলের ওপর কর কমাতে, মানুষের হাতে আরও বেশি অর্থ রাখতে এবং নতুন করে আশার সঞ্চার করতে আমরা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিচ্ছি।’

ডাউনিং স্ট্রিটে দায়িত্ব নেওয়ার একদিন পর তিনি এ ঘোষণা দেন।

লেবার সরকার জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের ফলে একটি পরিবারের বিদ্যুৎ বিলে বছরে গড়ে প্রায় ৪৫ পাউন্ড (৬১ ডলার) সাশ্রয় হবে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দামের ওপর যুক্তরাজ্যের জ্বালানি নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফজেমের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যসীমা বাড়ানোর সম্ভাব্য সময়ের সঙ্গে মিল রেখেই অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

মঙ্গলবারের সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘১ অক্টোবর থেকে আবাসিক বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে, যাতে পরবর্তী অফজেম প্রাইস ক্যাপ কার্যকর হওয়ার সময় থেকেই মানুষ এর সুবিধা পায়।’

সরকার জানিয়েছে, এই নীতি বাস্তবায়নের অর্থ জোগানো হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের প্রস্তাবিত ডিজিটাল আইডি (ডিজিটাল পরিচয়পত্র) প্রকল্প বাতিল করে। ওই প্রকল্পে করদাতাদের প্রায় ১৮০ কোটি পাউন্ড খরচ হওয়ার কথা ছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের পর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রবেশ করা ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই তাকে নানা ধরণের বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ৫৬ বছর বয়সী বার্নহ্যাম বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। মাত্র দুই বছর আগে ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিরঙ্কুশ জয়ে লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় এনেছিলেন স্টারমার। তবে জনপ্রিয়তা হারানোর পর তিনি পদ ছাড়েন।

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