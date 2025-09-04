কে হবেন আর্জেন্টিনা দলে মেসির উত্তরসূরি, জানালেন সাবেক গুরু

ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির সম্ভাব্য শেষ ম্যাচ আগামীকাল (শুক্রবার) ভোরে মাঠে গড়াবে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী বছর জুনে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ খেলেই আর্জেন্টিনার জার্সি খুলে রাখবেন এই কিংবদন্তি। মেসির ক্যারিয়ার সায়াহ্নে প্রশ্ন জাগছে–তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জার্সির গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার বয়ে নেয়ার দায়িত্ব কে পেতে যাচ্ছেন?
জাতীয় দলে মেসি প্রথম ডাক পেয়েছিলেন ২০০৫ সালে। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে সদ্য চ্যাম্পিয়ন বানানো তরুণ মেসিকে দলে ডেকেছিলেন কোচ হোসে পেকারম্যান। তার অধীনেই ২০০৬ সালে বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রোর বিপক্ষে বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের প্রথম গোলটি করেন মেসি। জার্মানির কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ায় বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার যাত্রা থেমে যায়, আর চাকরি হারান পেকারম্যান।
মেসির উত্থানের প্রতক্ষ্যদর্শী পেকারম্যান এবার জানিয়েছেন মেসি পরবর্তী সময়ে কে আর্জেন্টিনার হাল ধরতে পারেন। আর্জেন্টিনার পর কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার কোচের দায়িত্ব পালন করা এই ৭৬ বছর বয়সী কোচের ভবিষ্যদ্বাণী–ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুওনো হতে যাচ্ছেন সেই খেলোয়াড়, যিনি মেসি পরবর্তী সময়ে আর্জেন্টিনার হাল ধরবেন। এই কোচ মাস্তানতুয়োনোর ব্যাপারে বলেন, ‘সে ইতিহাস গড়বে।’
মাস্তানতুয়োনো ক্রমেই ফুটবল মাঠে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। রিভার প্লেটে সম্ভাবনার দ্যুতি দেখানোর পর চলতি মৌসুমে বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি’র বিনিময়ে রিয়াল মাদ্রিদ তাকে দলে টেনেছে। এবার তিনি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলেও কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আসতে যাচ্ছেন। ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য তাকে দলে ডাকা হয়েছে, এমন এক সময়ে যখন প্রজন্ম বদলের দিকে সবার নজর।
গত জুনে চিলির বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে আর্জেন্টিনার জার্সিতে আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়েছিল মাস্তানতুয়োনোর। তখন থেকেই তিনি ধারাবাহিক প্রশংসা পাচ্ছেন। সর্বশেষ সুপারক্লাসিকোতে তার গোল এবং স্পেনে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আগামীকাল তাকে প্রথম একাদশে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি। এবার মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ম্যাচের আগে পেকারম্যান তাকে লিওনেল মেসির ‘উত্তরসূরি’ আখ্যা দিয়েছেন।
পেকারম্যানের এই মন্তব্যের সুর লিওনেল স্কালোনির কণ্ঠেও। হোসেকে তার কোচিং জীবনের মহান পরামর্শদাতা হিসেবে স্বীকার করে থাকেন আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ এনে দেয়া স্ক্যালোনি। তরুণ তারকার রিয়াল মাদ্রিদে মানিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘সে সবকিছু ইতিবাচকভাবে নিচ্ছে; তার কোচ এবং সতীর্থরা তাকে সমর্থন করেছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। এরা সেই ছেলেরা যারা ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কিছু দেবে।’
পেকারম্যান মেসিকে নিয়েও কথা বলেছেন, যিনি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে আর্জেন্টিনায় এটি তার শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচ হবে, ‘আমাদের দেশে শেষবারের মতো মেসিকে দেখা খুব বিশেষ হবে। এটা হবে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিশাল রোমাঞ্চের মুহূর্ত। মাঠে ও মাঠের বাইরে তিনি এক অনন্য উদাহরণ।’
শেষে, তার ভবিষ্যৎ এবং বোকা জুনিয়র্সের ম্যানেজার হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি, তবে স্বীকার করেছেন যে তিনি হুয়ান রোমান রিকুয়েলমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, ‘রোমান আর আমার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে যখনই ফোন করা হয়, আমরা কথা বলি। তবে এর মানে এই নয় যে আমরা কিছু করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।’