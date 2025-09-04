কারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না, জানালেন প্রেস সচিব

কারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না, জানালেন প্রেস সচিব

বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয় বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে বৈঠকে অংশ নেন অন্য সব উপদেষ্টা বলেও জানান তিনি। 
 
প্রেস সচিব বলেন, এ বৈঠকে সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা ও সার্বিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হলে কেউ স্থানীয় সরকার নির্বচনেও অংশ নিতে পারবেন না বলেও জানান তিনি।
 
এসময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব জানান, টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্স নীতিমালা-২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
 
বৈঠকের বিস্তারিত জানাতে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম  ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব।

