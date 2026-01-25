খুলনায় যৌথ টহল অভিযান শুরু

By / / 1 minute of reading

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আজ (রোববার) থেকে খুলনায় যৌথ টহল অভিযান শুরু হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), কোস্টগার্ড এবং পুলিশের অংশগ্রহণে যৌথ মহড়া পরিচালনা করা হয়।

অভিযান শুরুর আগে শহরের শহীদ হাদিস পার্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুরুল হক মোহাম্মদ আনাস।

তিনি বলেন, এই অভিযানের লক্ষ্য জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা; যাতে ভোটাররা ভয় বা বাধা ছাড়াই তাদের ভোট দিতে পারেন।

খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরও বলেন, যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে যৌথ দলগুলি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেবে এবং নিশ্চিত করবে যে কোনও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। অবৈধ অস্ত্রের তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে।

নির্বাচনী প্রস্তুতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, খুলনার ছয়টি সংসদীয় আসনে ২০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন। এছাড়াও প্রার্থীদের দায়ের করা অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশপাশি নির্বাচনকালীন সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলা সেলও গঠন করা হয়েছে।

Must Read

Menu
Scroll to Top