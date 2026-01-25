আমির হামজার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহের আদালতে মামলা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে আপত্তিকর ও মানহানিকর মন্তব্যের অভিযোগে, কুষ্টিয়া-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে মামলা করা হয়েছে।
রবিবার ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করেন, জেলা বিএনপির আইন বিষয়ক সহকারী সম্পাদক ও সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুল আলীম।
ঝিনাইদহ কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. মোক্তার হোসেন বলেন, আদালত মামলার আবেদনটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন- পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার বাদী অ্যাডভোকেট আবদুল আলীম জানান, আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে আমির হামজা মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্যের কারণে বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অপমানিত হয়েছেন। সেজন্যই আদালতের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি।