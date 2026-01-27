নাসিরনগরে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নে বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় সৈয়দ আক্তারনগর ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বুড়িশ্বর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিল্লা চৌধুরী।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনের বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম.এ. হান্নান। প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কে.এম. বশির উদ্দিন তুহিন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির অন্যান্য নেতারা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা, যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি ও স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। উপস্থিতরা নির্বাচনী প্রচারণা, দলের নীতি ও জনমত গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন।