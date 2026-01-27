প্রচারণায় বাধার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন আহতের খবর পাওয়া গেছে।মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।জামায়াতের নেতাকর্মীরা দাবি করেন, নারয়নগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা নেতাকর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে গোপালদী পৌরসভার বড় মোল্লারচর পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা বাধা দেয়। এতে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, হাতাহাতি এবং মারামারির ঘটনা ঘটে।
উপজেলা জামায়াতের দক্ষিণের আমির মাওলানা হাদিউল ইসলাম বলেন, মোল্লারচর গ্রামে আমাদের নারী কর্মীরা গণসংযোগে গেলে ওই গ্রামের বিএনপির কর্মী মোরশেদ তাদের বাধা দেয়। খবর পেয়ে আমাদের প্রার্থী ইলিয়াছ মোল্লাসহ নেতা কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে তাদের উপরও হামলা করা হয়। এতে আমাদের সাতজন নেতাকর্মী আহত হন।তবে অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপি কর্মী মোরশেদ বলেন, আমরা জামায়াতের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেনি। তারাই আগে আমাকে মারপিট করেছে। এতে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তেমন কিছু হয়নি।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী ভূঁইয়া গণমাধ্যমকে বলেন, আমাদের প্রার্থীর ব্যানারের সঙ্গে জামায়াতের ব্যানার স্থাপনকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি। ছোট বিষয়কে বড় করে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন জামায়াতের প্রার্থী।
আড়াইহাজার থানার ওসি মো. আলাউদ্দিন বলেন, প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। সেখান থেকেই বাগবিতণ্ডা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসন সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।