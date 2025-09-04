অর্থ উপদেষ্টা কতটা কেয়ারিং বন্ধুর প্রতি: তাসনুভা

অর্থ উপদেষ্টা কতটা কেয়ারিং বন্ধুর প্রতি: তাসনুভা

আগামী সরকারের মন্ত্রীদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। মিতসুবিশি পাজেরো কিউএক্স-২৪২৭ সিসি মডেলের প্রতিটি গাড়ির দাম এক কোটি ৬৯ লাখ টাকা। এসব গাড়ি কিনতে ব্যয় হবে ১০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১ টার দিকে একটি গণমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক তাসনুভা জাবিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিয়েছেন।

পোস্টে অর্থ উপদেষ্টার উদ্দেশে বলেছেন, ‘অর্থ উপদেষ্টা কতটা কেয়ারিং আর কৃতজ্ঞ বন্ধুর প্রতি, বন্ধু মন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথেই যাতে নতুন গাড়িতে চড়তে পারেন, আগাম ব্যবস্থা।’

তানসুভা জাবিন লিখেছেন, ‘আগামী সরকারের মন্ত্রীদের জন‍্য ১০১ কোটি মূল্যের ৬০টি পাজেরো গাড়ির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। মানে অর্থ উপদেষ্টা কতটা কেয়ারিং আর কৃতজ্ঞ বন্ধুর প্রতি, বন্ধু মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে নতুন গাড়িতে চড়তে পারেন, আগাম ব‍্যবস্থা।’

এনসিপির এই নেত্রী আরও লিখেছেন, ‘যে গণঅভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে যে জুলাই সনদ সেটার বাস্তবায়নের জন্য পরের সংসদ পর্যন্ত নাকি অপেক্ষা করতে হবে। যে শহীদ-আহতদের রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার পাজেরো গাড়ি কিনছেন তাদের বিচার, তাদের নিরাপত্তা, মিনিমাম তাদের সঠিক তালিকাও প্রকাশ করতে পারে নাই।’

তাসনুভা জাবিন লিখেছেন, ‘এই সরকার নাকি ছাত্রদের। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, এই সরকারের সব ব্যর্থতার পুরো ভাগ কি করে যেন সব ছাত্রদের হয়ে যায়। আর গণঅভ্যুত্থানের সব কৃতিত্ব ১০ ভাগ হওয়ার পর এক ভাগ শুধু ছাত্রদের।’

