২৩ নভেম্বর বিপিএলের নিলাম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের আগামী মৌসুমে ড্রাফটের পরিবর্তে খেলোয়াড়দের নিলাম হবে। ১২ বছরের মধ্যে এই প্রথম নিলামের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া হবে।
এর আগে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে বিপিএলের প্রথম দুই আসরে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর নয় আসরে খেলোয়াড়দের ড্রাফট পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয়।
বিপিএলের ১২তম আসরের নিলাম আগামী ২৩ নভেম্বর রাজধানীর একটি স্থানীয় হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজি-ঢাকা ক্যাপিটালস, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, রংপুর রাইডার্স এবং সিলেট টাইটান্স টুর্নামেন্টের আগামী আসরে অংশ নেবে।
এক বিবৃতিতে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়েছে, ‘বিসিবি এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত, এ বছরের নিলাম একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানা সূচনা করবে। যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মানদণ্ডের সাথে বিপিএলকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য একটি পুনর্গঠিত এবং স্বচ্ছ নিলাম প্রক্রিয়া চালু করবে।’
খেলোয়াড়দের ড্রাফট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অর্থে একজন খেলোয়াড়কে দলে নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। কিন্তু নিলাম পদ্ধতি একজন নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের জন্য দলে নিতে বিড করে ফ্র্যাঞ্চাইজি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ছয়টি স্থানীয় খেলোয়াড়ের বিভাগে ফ্র্যাঞ্চাইজি বিড ৫০ হাজার থেকে টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা এবং পাঁচটি বিদেশী বিভাগে ১ হাজার ডলার থেকে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত হবে।
প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিলামের মাধ্যমে কমপক্ষে ১১ জন স্থানীয় খেলোয়াড় এবং কমপক্ষে দু’জন বিদেশী খেলোয়াড় নিয়োগ করতে হবে। দলগুলি নিলামের আগে বিভাগ এ বা বি থেকে সরাসরি দু’জন স্থানীয় খেলোয়াড়কে দলে নিতে পারবে।
স্থানীয় খেলোয়াড়দের জন্য ৪.৫ কোটি টাকা (দু’টি সরাসরি সাইনিং বাদে), যেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের জন্য ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার (সরাসরি স্বাক্ষর সহ) নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি টুর্নামেন্ট চলাকালীন বিদেশী খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করতে পারবে। দলগুলি প্লেয়িং ইলেভেনে সর্বনিম্ন দু’জন এবং সর্বোচ্চ চারজন বিদেশী খেলোয়াড় রাখতে পারবে।