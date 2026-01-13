পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের চার ক্রিকেটারকে ভিসা দেয়নি ভারত

ভারতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য টি-২০ বিশ্বকাপের মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র দলের চার পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারকে ভারত সরকার ভিসা দিচ্ছে না, ফলে তাদের বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
ভারতের সংবাদ মাধ্যম ওয়ান ক্রিকেট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক দল থেকে ভিসা না পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন, পেসার আলী খান, উইকেটরক্ষক ব্যাটার শায়ান জাহাঙ্গীর, মিডিয়াম পেসার ইশান আদিল এবং লেগ স্পিনার মোহাম্মদ মহসিন।
পেসার আলী খান নিজেই ইনস্টাগ্রামে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আলী খান এর আগে কলকাতার হয়ে আইপিএল খেলেছেন। ভিসা না পাওয়ায় তাদের ভারতে বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা কঠিন হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে আইসিসি বা ইউএসএ ক্রিকেটের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের খেলতে না পারলে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র নয়, প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং জিম্বাবুয়ে দলগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারে। ইতালি দলের অনেক ক্রিকেটারই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, নেদারল্যান্ডস দলে ও একাধিক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আছেন।
বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই ভিসা সংকট খেলার পরিকল্পনায় বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।