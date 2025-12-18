বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ভাগে সিরিজ খেলবে পাকিস্তান

আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসার কথা পাকিস্তানের। যেখানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা এই দুই দলের। তবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই সফর হবে দুই ভাগে।
গত রোববার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি পিএসএলের সূচি ঘোষণা করেছেন। ২৬ মার্চ এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে ৩ মে শেষ হবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে যে কারণে বাংলাদেশের হোম সিরিজ অন্য কোনো সময় হতে পারে। তবে ম্যাচের সংখ্যা কমবে না।
পাকিস্তানের এই প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যার কারণে পিএসএলের আগে এবং পরে দুই ভাগে ভাগ করে হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা নিশ্চিত করেছেন বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম। তিনি বলেন, ‘পিএসএল এর কারণে পাকিস্তান সিরিজের সময় পরিবর্তন করতে হচ্ছে। টুর্নামেন্টের আগে পরে দুই ভাগে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান।’