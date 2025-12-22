ক্যারিবীয়দের তছনছ করে নিউজিল্যান্ডের সিরিজ জয়

তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৩২৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। ৪৬২ রানের বড় লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৩৮ রানে অলআউট হয়েছে ক্যারিবীয়রা। তবুও এই ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সর্বোচ্চ ১৪৩৯ রান এসেছে।
বিনা উইকেটে ৪৩ রান নিয়ে পঞ্চম দিন শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ম্যাচের প্রথম চার দিনের চেয়ে একদমই ভিন্ন পরিবেশ দেখা যায় শেষ দিনে এসে। প্রথম চার দিনে যেখানে ব্যাটারদের দাপট ছিল, সেখানে পঞ্চম দিনে এসে ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে কিউই বোলাররা। পেস-স্পিনে চলেছে সমান দাপট।
দিনের শুরুতে প্রথম আউট হন ব্রেন্ডন কিং। ভেঙে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮৭ রানের উদ্বোধনী জুটি। অর্ধশতক হাঁকিয়ে আউট হন কিং। ডাফির শিকার হওয়ার আগে ৯৬ বলে ৬৭ রান আসে তার ব্যাট থেকে। ১৩টি বাউন্ডারি হাঁকান তিনি। এমন দারুণ সূচনার পরও মুখ থুবড়ে পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
কিং ফেরার পরের ওভারেই আউট হন আরেক ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ১০৫ বলে মাত্র ১৬ রান করেন তিনি। তাকে শিকার করেন স্পিনার এজাজ প্যাটেল।
দুই ওপেনারের বিদায়ের পর আর কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। তাদের পরের পাঁচ জন ব্যাটারই এক অঙ্কেই বিদায় নেন। ক্যারিবীয় ব্যাটিং লাইন-আপে এই ধ্বংসযজ্ঞ চালান পেসার ডাফি ও স্পিনার প্যাটেল।
শেষ দিকে টেভিন ইলমাচ প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন তিনি। ৯০ বলে ১৫ রান নিয়ে অপরাজিত থাকেন ইলমাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায় ১৩৮ রানে। ফলে ৩২৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় নিউজিল্যান্ড।
কিউইদের পক্ষে পাঁচটি উইকেট শিকার করেন জ্যাকব ডাফি। তিনটি উইকেট নেন এজাজ প্যাটেল। একটি করে উইকেট পান রাচিন রবীন্দ্র ও গ্লেন ফিলিপস।
তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটি ড্র হলেও শেষ দুইটি জিতে সিরিজ জিতে নিলো নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচে রেকর্ড হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ম্যাচের সর্বোচ্চ রানের। এই ম্যাচে মোট রান এসেছে ১৪৩৯।