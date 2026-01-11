বাংলাদেশের চিঠির জবাব কবে দেবে আইসিসি, জানাল বিসিবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। বিষয়টি ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ভারতের পরিবর্তে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে আইসিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি।

প্রথম দফার চিঠির পর দ্বিতীয় দফায়ও আইসিসির কাছে মেইল পাঠিয়েছে বিসিবি। তবে সেই চিঠির কোনো জবাব এখনো পায়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত আইসিসির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা আসেনি। তবে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লিঙ্ক আইসিসিকে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় পাঠানো চিঠির জবাব কবে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। তিনি বলেন, সহজ হিসাবে দেখলে আজ তো দুবাই বন্ধ ছিল। তাই সম্ভবত সোম বা মঙ্গলবারের দিকে জবাব আসতে পারে। আইসিসি একটি অত্যন্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠান। তারা সাধারণত আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে কোনো মন্তব্য করে না।

এরই মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে, কলকাতার ইডেন গার্ডেনের পরিবর্তে ভারতের অন্য কোনো ভেন্যুতে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিসিবি সভাপতি বলেন, ভারতের অন্য ভেন্যুগুলোও ভারতেরই অংশ। এ ধরনের কোনো প্রস্তাব এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবির কাছে আসেনি।

ভারতের মাটিতে খেলা নিয়ে বিসিবির অবস্থান যে শক্ত, সেটিও আবারও স্পষ্ট করেছেন তিনি। ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া না মিললে বাংলাদেশ বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছি। আশা করছি আইসিসি থেকে দ্রুতই চূড়ান্ত কোনো জবাব পাওয়া যাবে।

