চাচার হাতে ভাতিজা খুন, গ্রেফতার ২

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বিদেশ পাঠানোর টাকা লেনদেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাচা হাসান গাজী (৪০)র ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ভাতিজা বাহার হোসেন বাবু (২৩) নিহত হয়েছে। ঘটনায় নিহত বাবুর বাবা রৌশন গাজী (৫৫) ও বড় ভাই আরমান হোসেন গাজী (২৭) গুরুতর আহত হয়েছেন।
স্থানীয়রা অভিযুক্ত চাচা হাসান গাজী ও তার ছেলে সাকিল (২৩)কে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার সুবিদপুর পূর্ব ইউনিয়নে বড়গাঁও গ্রামে গাজী বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো: লুৎফুর রহমান।
নিহতের বাবা রৌশন আলী চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভাই আরমান হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য ওবায়দুল হক বলেন, বড়গাঁও গ্রামের গাজী বাড়ির প্রবাসী হাসানের সাথে একই বাড়ির বাসিন্দা বাহার হোসেন বাবুর সাথে বিদেশে পাঠানোর টাকা নিয়ে লেনদেন ছিল। গত প্রায় একমাস পূর্বে বাবুু ওমান থেকে দেশে আসলে হাসানের সাথে বিরোধ বাঁধে। এনিয়ে এলাকায় কয়েক দফা সমঝোতা বৈঠক হলেও সমাধান হয়নি। সর্বশেষ আজও সমঝোতা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।
এরই মধ্যে হাসান দুপুরে বাবুকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে অন্যদের সহযোগিতায় নিজের ঘরের সামনে ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যা করে। এসময়ে বাবুকে বাঁচাতে তার সহোদর আরমান হোসেন গাজী ও তার বাবা রৌশন আলী এগিয়ে আসলে ঘাতক হাসান, তার ছেলে রাকিব, সাকিল ও তার পুত্রবধূ সুমাইয়া তাদের উপর হামলা করে।
এসময় আরমানের বুকে ছুরিকাঘাত ও রৌশন আলীকে মাথাসহ বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে।
ঘটনা জেনে স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে হাসানকে আটকে রেখে পুলিশে সোর্পদ করেন। এছাড়া ঘাতক সাকিল পালিয়ে যাওয়ার সময় পার্শবর্তী মুন্সীরহাট বাজার থেকে আটক করে তাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং অপর ঘাতক রাকিব হোসেন (১৯) পালিয়ে গেছে।
ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহ্ আলম বলেন, ঘটনার পর অভিযুক্ত হাসান ও তার ছেলে সাকিলকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।