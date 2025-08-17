সংগৃহীত ছবি

মির্জাগঞ্জে এক ইলিশ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে একটি বড় ইলিশ মাছ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) ভোরে পায়রা নদীতে জেলে নিরব হাওলাদারের জালে ধরা পড়ে মাছটি। পরে সকাল ১০টার দিকে তিনি সুবিদখালী মৎস্য আড়তে নিয়ে আসেন।

সুবিদখালী মৎস্য আড়তের ব্যবসায়ী হরেন বাবু জানান, এত বড় ইলিশ এ বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না। নিলামে মাছটি স্থানীয় ব্যবসায়ী জাকির হোসেন ৬ হাজার টাকায় কিনে নেন। মাছটি দেখতে আড়তে ভিড় জমান বহু মানুষ।

ক্রেতা জাকির হোসেন বলেন, “এত বড় ইলিশ এখন খুব কমই ধরা পড়ে। আশা করছি ভালো দামে বিক্রি করতে পারব। দেখি কতটা লাভ হয়।”

ওজন এক কেজি ৮২০ গ্রাম হওয়ায় প্রতি কেজির দাম পড়ে প্রায় ২ হাজার ৮০০ টাকা। কমিশনসহ মোট ৬ হাজার টাকায় মাছটি কেনেন তিনি।

তবে উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ ক্রেতারা হতাশ। স্থানীয় ক্রেতা আসলাম হোসেন বলেন, “৩ হাজার টাকা কেজি দরে ইলিশ কেনা এখন আমাদের মতো নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আগে মাসে অন্তত একবার হলেও ঘরে বড় ইলিশ কিনে নিতাম, এখন সেটা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।”

মির্জাগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, “এটি মূলত নিষেধাজ্ঞার সুফল। গভীর সমুদ্রে এমন বড় ইলিশ বেশি পাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত ছোট ইলিশ ধরা, পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, বাঁধ-স্লুইসগেট, অবৈধ জাল, পানিদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বড় ইলিশের সংখ্যা কমছে।”

তিনি আরও জানান, বড় ইলিশে ফ্যাট, ওমেগা-৩ ও ভিটামিন বেশি থাকে, যা হৃদরোগ, চোখের সমস্যা ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী।

