বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে আইএমএফ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে দেশটিকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ বসন্তকালীন সভার সাইডলাইনে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আইএমএফের দুটি বৈঠকে এ কথা জানানো হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম বৈঠকটি সকালে আইএমএফ-এর এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন এবং তার দলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বৈঠকটি বিকেলে আইএমএফ-এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নাইজেল ক্লার্ক ও তার দলের সঙ্গে হয়।

উভয় বৈঠকই ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অর্থমন্ত্রী বর্তমান সরকারের শাসনব্যবস্থা এবং বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরেন।

আলোচনায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসে। অধিকাংশ বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হলেও কিছু বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে উভয় পক্ষ স্বীকার করেছে।

অর্থমন্ত্রী জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেন। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব বলে দুই পক্ষই একমত হয়েছে।

এদিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইং জানিয়েছে, কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ‘আইএমএফ ঋণের পরবর্তী কিস্তি স্থগিত করেছে’- এমন খবর সম্পূর্ণ অসত্য।

