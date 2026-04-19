বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ রবিবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম – বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৭০ পয়সা

ইউরো – ১৪৪ টাকা ৩৫ পয়সা

ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬৬ টাকা ৮৭ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৭ টাকা ৯৭ পয়সা

জাপানি ইয়েন – ৭৭ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৮৯ টাকা ৬০ পয়সা

সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৬ টাকা ৬৪ পয়সা

ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ৩২ পয়সা

সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা

(সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।

Must Read

