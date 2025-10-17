বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের বিজয়ের কারণ, এরা মাদকমুক্ত-শিক্ষার্থী বান্ধব

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শামীম সাঈদী বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলেতে ছাত্রশিবিরের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ হচ্ছে- এরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, মাদকমুক্ত, ইভটিজিং মুক্ত, শিক্ষার্থী বান্ধব। শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রয়োজনে তারা পাশে ছিল। যে কারণে শিক্ষার্থীরাও সুযোগ পেয়ে শিবির প্যানেলকে ভোট দিয়েছে।’
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জামায়াতের কাউখালি উপজেলা কার্যালয়ে ছাত্রশিবির কাউখালি উপজেলা ও ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, কাউখালী উপজেলা আমির মাওলানা নজরুল ইসলাম খান, সেক্রেটারি অধ্যাপক হুমায়ুন কবির।
ইসলামী ছাত্রশিবির কাউখালী উপজেলা শাখার সভাপতি মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউখালি সদর ইউনিয়ন আমির টি এম রেজাউল করিম।
শামীম সাঈদী আরো বলেন, ‘যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহকে ভয় করে তারা পৃথিবীর কোনো বিপদকে ভয় পায় না। সংখ্যা দিয়ে ইসলামের বিজয় হয় না। বিজয় হয় আল্লাহর সাহায্যে। শিক্ষার্থীরা সর্বদা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভয় রাখবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভয় থাকলে বদরের মত বিজয় আসবে।’