‘আমাকে বাঁচান’ ফেসবুক লাইভে অভিনেত্রীর আর্তনাদ

আমাকে বাঁচান, পুলিশ পাঠান, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান- ছোট পর্দার অভিনেত্রী সানজিদা রিন্টু ফেসবুক লাইভে এসে এভাবেই আর্তনাদ করছিলেন।
গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় করা ওই লাইভ ভিডিওটি ফেসবুক থেকে পরে মুছে দিয়েছেন তিনি। লাইভে দেখা যায় ঘরে জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। এখানে সেখানে ছড়ানো ভাঙা কাঁচ, জিনিসপত্র ছড়ানো ছেটানো।
একটু দূরে বসে রয়েছেন তাঁর স্বামী। অবশ্য লাইভে দাবি করছেন তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন।
লাইভে কান্নারত অবস্থায় এই উঠতি অভিনেত্রী বলেন, ‘গত মাসেই আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে তারপরেও এই বাড়ি থেকে যাচ্ছে না, আমাকে মারধর করছে। আমাকে বাঁচান, আমাকে মেরে ফেলবে।
আমি ঢাকা উদ্যান ৩ নম্বর রোডে আছি।’
স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ‘ওরা চায় পুরো পরিবার আমার আয়ে চলবে। আমি ইনকাম করে আনবো তারা খাবে। আর আমার ওপর নির্যাতন চালাবে।
দেখেন আমাকে মেরে কী করেছে?’
এসময় সানজিদা রিন্টু তাঁর হাত দেখাতে থাকেন। সেই হাতে কিছুটা দাগ দেখা গেলেও সেটা কিসের- স্পষ্ট হয়নি। লাইভ করার সময়ই স্বামীর বিরুদ্ধে অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্কের প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। এসময় তাঁর স্বামী এসে ফোন কেড়ে নেন এবং লাইভ বন্ধ হয়ে যায়।
উঠতি অভিনেত্রী সানজিদা রিন্টু বেশকিছু নাটকে অভিনয় করেছেন।