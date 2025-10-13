এক প্রেমিকা নিয়ে দুই পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ

রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জীবন হামিদ এবং কর্মী শ্রাবণ-শুভ গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে অন্তত ৯ জন আহত হন।
আহতদের মধ্যে রমজান ও তুহিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া সংঘর্ষে আহত জসিম (২৫), তারিব (১৭), আরাবী (১৭) ও ফাহিমকে (২০) পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক কালবেলা প্রতিনিধি বাদল হোসেন লাঞ্ছিত হন। তিনি বলেন, ‘রোববার সন্ধ্যায় পূর্ব চৌরাস্তায় সংঘর্ষ চলাকালে আমি মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছিলাম। এমন সময় যুবদলের লিয়নসহ কয়েকজন আমাকে ঘিরে ধরে আমার মোবাইল ফোন ও গলায় থাকা আইডি কার্ড কেড়ে নেয়। তারা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালও করে।’