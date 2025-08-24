এসএসসি পাসে চাকরি দিচ্ছে আকিজ গ্রুপ, আছে আবাসন সুবিধা

এইচএসসি পাসেই কাজের সুযোগ দিচ্ছে আকিজ গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী (ফ্যাক্টরি) পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। গত ২৩ আগস্ট থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের মাসিক বেতন ছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা, চিকিৎসাসেবা, আবাসন সুবিধাসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

চলুন, একনজরে দেখে নিই আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-২০২৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড

পদের নাম : কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী (ফ্যাক্টরি)

পদসংখ্যা : নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি পাস

অন্যান্য যোগ্যতা : এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেলে দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা : প্রয়োজন নেই

চাকরির ধরন : ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র : অফিসে

প্রার্থীর ধরন : নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা : উল্লেখ নেই

কর্মস্থল : যে কোনো জায়গায়

বেতন : ১৫ হাজার টাকা (মাসিক)

অন্যান্য সুবিধা : প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, উৎসব ভাতা, চিকিৎসাসেবা, আবাসন সুবিধা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

