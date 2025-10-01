সকল সমুদ্র বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি

দেশের সকল সমুদ্র বন্দরের জন্য ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে।
আজ (বুধবার) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রকাশিত বিশেষ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, ‘চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
বুলেটিনে আরও বলা হয়, উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা এবং ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সতর্কতা অবলম্বন করে চলাচল করতে হবে।
বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুস্পষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দসমূহের ওপর দিয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিসহ দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।