প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে নিখোঁজ ছাত্রদল নেতা

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় এক প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে চরকিং ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা মো. সাইফুল ইসলাম রিয়াদের বিরুদ্ধে।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার রাতে উধাও হন দুজন।
অভিযুক্ত রিয়াদ চরকিং ইউনিয়নের ৭ নাম্বার ওয়ার্ডের চরবগুলা গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে। তিনি সুবর্ণচর উপজেলার সৈকত কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং স্থানীয়ভাবে ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত।
অন্যদিকে নিখোঁজ গৃহবধূ ওই এলাকার এক প্রবাসীর স্ত্রী। তাদের চার বছরের এক সন্তান রয়েছে।
পরিবারের অভিযোগ, ওই গৃহবধূ স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে রিয়াদের সঙ্গে চলে গেছেন। পরিবারের সদস্যরা সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি।
প্রবাসীর বাবা অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলের স্ত্রী স্বর্ণালংকার ও টাকা নিয়ে পালিয়েছেন। রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদল করার কারণে এলাকার কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে নাই।
এলাকার কয়েকজন জানান, রিয়াদ প্রায়ই মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতেন। রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ কেউ পেত না। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।
চরকিং ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম বলেন, রিয়াদ ছাত্রদলের ব্যানারে নানা কার্যক্রমে অংশ নিত। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমরা বিব্রত।
অভিযুক্ত রিয়াদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া গেছে।
এ বিষয়ে হাতিয়া থানার ওসি একেএম আজমল হুদা জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
