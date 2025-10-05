মাহবুব উল আলম হানিফের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়ে আদেশ কাল

চব্বিশের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থান চলাকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে কি-না, সে বিষয়ে আদেশ আগামীকাল।
হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান, ষড়যন্ত্র করা ও কুষ্টিয়ায় ছয় জনকে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আজ আমলে নেয়ার আবেদন করেন প্রসিকিউসন।
এরপর আজ বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আগামীকাল আদেশের দিন ধার্য করেন।
ট্রাইব্যুনালে আজ প্রসিকিউসনের পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম শুনানি করেন।
অপর তিন আসামি হলেন— কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আজগর আলী ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান খান আতা।
এই চার আসামী পলাতক রয়েছেন।