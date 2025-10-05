ভারতের ৩টি রাজ্যে কাশির সিরাপ নিষিদ্ধ

ভারতের কমপক্ষে তিনটি রাজ্য একটি কাশির সিরাপকে নিষিদ্ধ করেছে। সিরাপটিতে একটি বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন অনুসারে, সিরাপটি খেয়ে বেশ কয়েকটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র।
আগস্টের শেষের দিক থেকে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান রাজ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী কমপক্ষে নয় শিশুর মৃত্যুর কারণ তাদের নির্ধারিত কাশির ওষুধের সাথে সম্পর্কিত বলে জানা গেছে।
ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার জানিয়েছে, শিশুদের খাওয়া সিরাপের নমুনা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এটি ডাইথিলিন গ্লাইথিলিন (ডিইজি) দ্বারা দূষিত ছিল, যা শিল্পে ব্যবহৃত একটি বিষাক্ত পদার্থ। এটি অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলেও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হতে পারে।
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘পরীক্ষার পর নমুনাগুলোতে অনুমোদিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি ডিইজি পাওয়া গেছে।’
স্রেসান ফার্মা দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি ইউনিটে (কারখানায়) কোল্ড্রিফ কাফ সিরাপ ব্র্যান্ড নামে এই সিরাপটি তৈরি করে।
কেন্দ্রীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, ‘এই সিরাপের বিক্রি সমগ্র মধ্যপ্রদেশ জুড়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’