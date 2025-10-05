জীবনে কোনও কিছু পরিকল্পনা করে করিনি কাজল

আপাতত একের পর এক কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। গত চার মাসে চারটি ভিন্ন ধরনের কাজ করলেন তিনি।

‘মা’, ‘সরজমিন’, ‘দ্য ট্রায়াল সিজন ২’ মুক্তির পাশাপাশি এখন নতুন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তিনি।

বিষয়টি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত কাজল। তিনি বলেন, “আমার ভাগ্য ভাল যে এত ভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারছি। জীবনে কোনও কিছু পরিকল্পনা করে করিনি। ফলে এটা আমার ভাগ্য।”

উল্লেখযোগ্য বিষয়, তার অভিনীত সাম্প্রতিক তিনটি চরিত্রই এক মায়ের। কেন এই ধরনের চরিত্রের প্রতি বার বার আকৃষ্ট হচ্ছেন কাজল?

অভিনেত্রীর কথায়, “খুব কাকতালীয়ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্র এমন মায়ের, যে সারাক্ষণ সন্তানদের ভীষণ আগলে রাখে। ‘সরজমিন’ গত বছর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা এই বছরে হল। তবে আমি ব্যক্তিগত জীবনেও এরকমই। হয়তো সেই কারণেই এমন চরিত্র আমার কাছে আসে।”

তার ভিন্ন চরিত্রের কথা মাথায় রেখে নারীবাদের প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, “আমি বিশ্বাস করি, নারীবাদ মানে প্রত্যেক নারীর অপর নারীর পাশে দাঁড়ানো। নিজের সমর্থনে নিজের পাশে দাঁড়ানো। এমন বলছি না যে এতে অন্য লিঙ্গের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই হচ্ছে মেয়েদের নিজের শক্ত করে তোলা, প্রতিষ্ঠিত করা।” সূত্র: আনন্দবাজার

