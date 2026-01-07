অক্ষয় খান্নার সাফল্যের পথে বাধা আমির খান

বলিউডে বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না। যৌবনে তিনি একাধিক সিনেমা করে প্রশংসিত হয়েছেন। যদিও সে সময় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ধরা দেয়নি এ অভিনেতার। এবার সেই সাফল্য যেন কয়েক গুণ বেড়ে ধরা দিয়েছে ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার বদৌলতে।
বলিপাড়ার অন্দরমহলে কানাঘুষা— অক্ষয়ের কাছে এমন একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব আসে, যা তাকে এক লাফে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু সেই সুযোগ অক্ষয়ের কাছ থেকে নাকি কেড়ে নেন বলি মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খান।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্ষয় খান্নার ফিল্মি জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে বড় বাধা ছিলেন আমির খান।
ফারহান আখতার পরিচালিত ‘দিল চাহতা হ্যায়’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় আমির ও অক্ষয়ের বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সিনেমা মুক্তির পর অক্ষয় কিংবা সাইফ আলি খানের তুলনায় দর্শকদের কাছে বেশি প্রশংসা কুড়াতে থাকেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। অক্ষয় দুর্দান্ত অভিনয় করলেও তাকে যেন পার্শ্বচরিত্র হিসাবেই রাখা হয়। এ সিনেমা মুক্তির চার বছর পর ‘তারে জমিন পার’ সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন অমোল গুপ্তে। সেই সিনেমায় শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অক্ষয়কে পছন্দ করেছিলেন অমোল। কিন্তু নম্বর না থাকায় যোগাযোগ করতে পারছিলেন না তিনি।আমির ছিলেন অমোলের বন্ধু। তাকে অমোল নিজের মনের কথা জানান। আমিরের সঙ্গে দেখা করে অক্ষয়ের ফোন নম্বর চান অমোল। নম্বর না দিয়ে অমোলকে কেন হঠাৎ অক্ষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান জানতে চান আমির খান। তিনি আমিরকে বলেন, একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন অমোল। সিনেমার চিত্রনাট্যের খসড়াও পড়ান। এমনকি সিনেমাটি পরিচালনা করতে চান অমোল নিজে, সে কথাও জানান আমিরকে। সিনেমার গল্প পছন্দ হয়ে যায় মিস্টার পারফেকশনিস্টের। অমোলকে তিনি অনুরোধ করেন, অক্ষয়ের বদলে যেন তাকে শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সেই ‘তারে জমিন পার’ সিনেমাটি হয়। তবে তাতে অক্ষয় ছিলেন না, সুযোগ পান আমির খানই।
বলিপাড়ার একাংশের দাবি— আমির খান আন্দাজ করেছিলেন ‘তারে জমিন পার’ সিনেমাটি হিট হবে। তাই এ সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ কোনোমতেই ছাড়তে চাননি আমির খান। তাই অক্ষয়ের কাছ থেকে সিনেমাটি একরকম কেড়ে নেন আমির। যদিও পরবর্তীকালে আমির এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তার চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়েছিল, চরিত্রটা তিনি করতে পারবেন। পরিচালক নন, অমোল শুধু চিত্রনাট্যকার হিসেবেই উপযুক্ত। সেই সময় গল্পটি অমোলের থেকে কিনে নেন আমির। তারপর বাকিটা ইতিহাস।
‘তারে জমিন পার’ সিনেমাটি মুক্তির পর অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করেন আমির খান। তারপর সব ঘটনা জানান অক্ষয়কে। সব শোনার পরও আমিরের ওপর কোনো রাগ করেননি অক্ষয় খান্না।